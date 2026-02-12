Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:16, 12 февраля 2026Силовые структуры

Снегоуборочный трактор ковшом пробил голову россиянке

В Чебоксарах трактор ковшом пробил голову женщине
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Чебоксарах трактор ковшом пробил голову женщине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, водитель трактора занимался уборкой снега во дворе дома на бульваре Юности. В какой-то момент он потерял управление транспортным средством и его снесло в сторону. В результате ковш специализированной техники задел голову 45-летней женщины, которая проходила рядом. Пострадавшая получила открытую рану головы и была доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее сообщалось, что российский суд избрал меру пресечения устроившему ДТП с семью пострадавшими водителю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Пассажирский самолет вернулся в аэропорт спустя несколько минут после взлета из-за ЧС

    Суд решил судьбу готовившего теракт в школе российского шестиклассника

    Любителей греть руки распространенным способом предупредили о микроразрывах

    Стало известно о сокрытии потерь Азова в Харьковской области

    Еврокомиссию обыскали

    Сосед России столкнулся с крупнейшей за 29 лет волной банкротств

    Военный эксперт высказался о дальнобойности украинских БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok