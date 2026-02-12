Снегоуборочный трактор ковшом пробил голову россиянке

В Чебоксарах трактор ковшом пробил голову женщине

В Чебоксарах трактор ковшом пробил голову женщине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, водитель трактора занимался уборкой снега во дворе дома на бульваре Юности. В какой-то момент он потерял управление транспортным средством и его снесло в сторону. В результате ковш специализированной техники задел голову 45-летней женщины, которая проходила рядом. Пострадавшая получила открытую рану головы и была доставлена в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

