05:32, 12 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Способность США вынудить Украину провести выборы президента оценили

Дудаков: США усиливают давление на Украину для проведения выборов в стране
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Давление на Украину со стороны США для проведения выборов президента на сегодняшний день усиливается, но не факт, что приведет к результату, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Тема с проведением выборов и референдумом на Украине поднимается безостановочно еще с лета 2023 года со стороны американской власти. Другое дело, что давление на текущий момент усиливается, но украинцы пытаются этой темой воспользоваться. Мы видим, что они торгуются с американцами, в частности, выбивают себе какие-то большие финансовые транши», — сказал Дудаков.

Для администрации США важно использовать выборы на Украине для мягкой смены власти и привести к власти кого-то более договороспособного, но далеко не факт, что это получится, считает политолог.

«Какого-то очевидного кандидата, который устраивал бы американскую администрацию, мы на текущий момент не видим», — отметил Дудаков.

По его мнению, в текущий реалиях основная борьба за пост президента Украины будет проходить между действующим президентом Владимиром Зеленским и послом Украины в Великобритании Валерием Залужным, но они оба не полностью устраивают США.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщила, что украинский лидер может объявить о проведении в стране президентских выборов в годовщину начала специальной военной операции (СВО), 24 февраля. Источники в окружении Зеленского заявили журналистам, что политик считает наилучшим сценарием для себя переизбрание в течение 2026 года при одновременном проведении референдума по территориальным вопросам.

При этом источники в окружении президента Украины опровергли эту информацию. На Украине не объявят новые президентские выборы до момента, пока не будет безопасно их проводить, сообщил источник.

