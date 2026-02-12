США пообещали Украине одну вещь

Рютте: США пообещали поставить Украине вооружения на миллиарды долларов

Соединенные Штаты пообещали поставить Киеву в 2026 году вооружения, которых нет ни у каких других стран НАТО, не менее чем на 12-15 миллиардов долларов. Об этом рассказал генсек НАТО Марк Рютте по итогам заседания контактной группы по поставкам вооружений Украины, пишет ТАСС.

«США проинформировали нас, что смогут поставить Украине в этом году критические военные средства, речь идет о критических системах, которые могут поставить только США», — отметил он.

Ранее депутат Рады Дмитрий Разумков заявил, что в США приближаются выборы в Конгресс, и есть риск, что американский лидер Дональд Трамп на фоне падения рейтинга республиканцев потеряет интерес к украинскому конфликту, что обернется большими проблемами для Киева. Он также заявил, что недавно Киев уже столкнулся с тем, что у военных не было ракет Patriot.

Сам Дональд Трамп охарактеризовал контакты с Россией и Украиной по урегулированию конфликта как очень хорошие. 6 февраля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к следующим трехсторонним встречам после переговоров в Абу-Даби.