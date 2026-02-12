Стали известны итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027

Франция сыграет в группе с Италией в Лиге наций УЕФА сезона-2026/2027

Стали известны итоги жеребьевки футбольной Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Об этом сообщается на сайте организации.

Команды разделены на четыре дивизиона — А, В, С и D. В каждом будет выступать по 16 команд, которые поделили на четыре группы.

В сильнейшем дивизионе А в группе под номером 1 встретятся Франция и Италия, в группе 2 Германия и Нидерланды, а в группе 3 — Англия и Испания. Матчи Лиги наций сезона‑2026/2027 стартуют в сентябре 2026 года. Финальная стадия турнира состоится с 9 по 13 июня 2027-го.

Сборная России не примет участия в Лиге Наций. Команда отстранена от всех международных соревнований с 2022 года по решению ФИФА и УЕФА.