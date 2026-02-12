Стало известно о планах Европы ударить по ключевой российской отрасли

Сийярто: Прибалтийские страны призывают ввести санкции против атомной отрасли РФ

Прибалтийские и северные страны Евросоюза (ЕС) призывают руководство блока ударить еще по одной ключевой отрасли российской экономики. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей (МИД) Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

Власти вышеуказанных государств, пояснил он, настаивают на введении санкций против российской атомной отрасли и предлагают включить эту меру в 20-й пакет ограничений ЕС. Венгрия со своей стороны сделает все возможное, чтобы не допустить реализации подобного сценария, заверил Сийярто.

Если руководство ЕС введет санкции против российской атомной отрасли, добавил он, Венгрия лишится возможности завершить строительство новой АЭС в городе Пакш. Это станет серьезной угрозой для энергобезопасности страны. По этой причине власти республики продолжат препятствовать усиливающемуся давлению ряда стран по этому вопросу, констатировал Сийярто.

В числе других возможных вариантов ужесточения санкций ЕС также называлось введение ограничений на импорт ключевых российских металлов. Речь идет о таких химических элементах, как медь, платина, иридий и родий. Эти металлы активно используются в автомобильной промышленности и при производстве электроники. Возможный запрет, отмечало агентство Bloomberg, может еще в большей степени взвинтить мировые цены с учетом дефицита глобального предложения.