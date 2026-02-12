Страна БРИКС резко сократила поставки популярного вида мяса в Россию

РИА Новости: Бразилия снизила экспорт куриного мяса в Россию в 2,4 раза

По итогам января 2026 года суммарные объемы поставок куриного мяса из Бразилии в Россию сократились в деньгах более чем вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком падении импорта курятины из страны БРИКС сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы латиноамериканского государства.

За отчетный период поставщики из Бразилии отправили в Россию куриного мяса на общую сумму два миллиона долларов. Для сравнения, в январе 2025-го стоимость экспорта оценивалась в 4,8 миллиона. Таким образом, за 12 месяцев поставки просели в 2,4 раза в денежном выражении.

Главным импортером куриного мяса и субпродуктов из Бразилии в начале года стал Китай с результатом 88,9 миллиона долларов. В топ-3 по этому показателю также вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ, 84,1 миллиона) и Саудовская Аравия (78,6 миллиона). Доля же России в структуре экспорта латиноамериканской страны оказалась незначительной.

Ранее россиян предупредили о заметном подорожании курятины в рознице. Заметный рост цен на куриное мясо, поясняла доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина, обусловлен ростом издержек производителей. Так, только за первую половину 2025 года корма на внутреннем рынке подорожали в среднем на 70 процентов. Если этот тренд продолжится, предупредила эксперт, курятина в России продолжит дорожать.