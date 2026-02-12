Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:20, 12 февраля 2026Силовые структуры

Стрелка из российского техникума решили арестовать

СК попросит об аресте подростка, устроившего стрельбу в техникуме Анапы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

Следователи собираются ходатайствовать об аресте подростка, который устроил стрельбу в техникуме Анапы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Юношу подозревают в расправе, покушениях и хищении оружия. Его уже допросили.

Подросток пришел к Анапскому индустриальному техникуму днем 11 февраля и открыл стрельбу. В результате ранение получили трое — сотрудница учебного заведения, студент и 55-летний охранник. Последнего спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что причиной нападения мог стать диплом. Якобы студент заплатил 500 тысяч рублей, чтобы получить документ об окончании колледжа по специальности «Техобслуживание автомобилей» раньше других, но его обманули.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США сообщили о своем решении по выводу войск из Европы

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Формулировку о понижении статуса русского языка в новой Конституции Казахстана утвердили

    Китай резко осудил Тайвань за «льстивые» похвалы в адрес премьера Японии

    Россиянам назвали среднюю цену телевизора

    В Турции заявили о готовности США и Ирана к компромиссам по ядерной сделке

    МОК запретил еще одному украинскому спортсмену носить шлем на Олимпиаде

    Мужчина столкнулся с неожиданной проблемой из-за частого анального секса с женой

    Орбан пошутил про украинцев в ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok