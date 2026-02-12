Стрелка из российского техникума решили арестовать

СК попросит об аресте подростка, устроившего стрельбу в техникуме Анапы

Следователи собираются ходатайствовать об аресте подростка, который устроил стрельбу в техникуме Анапы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Юношу подозревают в расправе, покушениях и хищении оружия. Его уже допросили.

Подросток пришел к Анапскому индустриальному техникуму днем 11 февраля и открыл стрельбу. В результате ранение получили трое — сотрудница учебного заведения, студент и 55-летний охранник. Последнего спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что причиной нападения мог стать диплом. Якобы студент заплатил 500 тысяч рублей, чтобы получить документ об окончании колледжа по специальности «Техобслуживание автомобилей» раньше других, но его обманули.

