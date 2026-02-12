Трамп соберет разведку из-за тревожных сигналов

РИАН: Трамп созовет разведку на закрытом совещании из-за обострения с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп в четверг, 12 февраля, будет заслушивать закрытый доклад своей разведки из-за обострившейся ситуации с Ираном. На этот факт обратили внимание журналисты РИА Новости, изучив расписание Белого дома.

Как уточняется, заседание в Овальном кабинете пройдет в 11:00 по местному времени (19:00 по московскому — прим. «Ленты.ру»). При этом уже известно, что мероприятие закроют от представителей СМИ, поэтому пресса на него попасть не сможет.

Между тем, глава Белого дома планирует сделать совместное заявление с администратором агентства по охране окружающей среды в 13:30 (21:30 по московскому времени), а также примет участие в двух закрытых совещаниях — в 15:00 (23:00 по московскому) и 17:30 (01:30 по московскому) пятницы.

Не так давно Дональд Трамп пригрозил Ирану очень жесткими действиями. Такой ультиматум лидер США выдвинул в случае, если с исламским государством не получится достигнуть сделки. Американский президент намекнул на новые удары, вспомнив атаку по ядерным объектам республики летом ушедшего года.