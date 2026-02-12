Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:01, 12 февраля 2026Путешествия

Тревел-блогер объяснил нелюбовь кавказцев к шортам на мужчинах

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Опытный российский путешественник Алексей Кутовой объяснил нелюбовь кавказцев к шортам на мужчинах. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, в традиционной кавказской культуре мужчина всегда должен выглядеть достойно, а шорты воспринимаются как спортивная или домашняя одежда, в которой не положено ходить по улице. «Это связано с понятием "намус" — чести, достоинства, репутации. Мужчина должен держать себя в руках, контролировать эмоции, выглядеть сдержанно и солидно. А человек в шортах и шлепанцах выглядит расслабленно, несерьезно. Это рушит образ», — пояснил тревел-блогер.

Он подчеркнул, что религия играет большую роль в жизни кавказцев. Поэтому в этих регионах России принято соблюдать особый дресс-код — аврат, который обязывает прикрывать некоторые части тела. Для мужчин аврат — это все, что находится от пупка до колен. «Религиозные кавказцы стараются носить одежду, которая полностью закрывает ноги. Это знак уважения к Богу и традициям предков», — добавил путешественник.

При этом Кутовой отметил, что жара не мешает мужчинам носить брюки. В горах в течение дня наблюдается большой перепад температур, а длинные штаны комфортны в любое время суток. «На Кавказе много змей, колючек, острых камней. Длинные брюки защищают ноги, хоть и не от всего. Это особенно важно для пастухов, охотников, людей, которые проводят время в горах», — заключил россиянин.

Ранее побывавший на Кавказе тревел-блогер Марк Еремин объяснил отличие чеченцев от дагестанцев. По словам автора материала, культуры этих регионов пошли разными путями. Поэтому ни один из народов не любит, когда их «лепят под один штамп».

