Тревел-блогер объяснил нелюбовь кавказцев к шортам на мужчинах

Опытный российский путешественник Алексей Кутовой объяснил нелюбовь кавказцев к шортам на мужчинах. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По сообщению автора публикации, в традиционной кавказской культуре мужчина всегда должен выглядеть достойно, а шорты воспринимаются как спортивная или домашняя одежда, в которой не положено ходить по улице. «Это связано с понятием "намус" — чести, достоинства, репутации. Мужчина должен держать себя в руках, контролировать эмоции, выглядеть сдержанно и солидно. А человек в шортах и шлепанцах выглядит расслабленно, несерьезно. Это рушит образ», — пояснил тревел-блогер.

Он подчеркнул, что религия играет большую роль в жизни кавказцев. Поэтому в этих регионах России принято соблюдать особый дресс-код — аврат, который обязывает прикрывать некоторые части тела. Для мужчин аврат — это все, что находится от пупка до колен. «Религиозные кавказцы стараются носить одежду, которая полностью закрывает ноги. Это знак уважения к Богу и традициям предков», — добавил путешественник.

При этом Кутовой отметил, что жара не мешает мужчинам носить брюки. В горах в течение дня наблюдается большой перепад температур, а длинные штаны комфортны в любое время суток. «На Кавказе много змей, колючек, острых камней. Длинные брюки защищают ноги, хоть и не от всего. Это особенно важно для пастухов, охотников, людей, которые проводят время в горах», — заключил россиянин.

