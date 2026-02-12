ЦБ понизил курс доллара в России

ЦБ установил официальный курс доллара в России на уровне 77,19 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Котировки американской валюты в пятницу, 13 января, составят примерно 77,19 рубля. Для сравнения, в четверг, 12 числа, курс доллара в России находился на уровне 77,46 рубля. Таким образом, регулятор понизил котировки мировой резервной валюты на 27 копеек. Что касается курса евро, то его понизили на 77 копеек — с 92,48 до 91,71 рубля. Котировки юаня, в свою очередь, остались почти без изменений, на уровне 11,16 рубля.

Ряд экспертов в России считает нынешний курс рубля излишне крепким. Это обстоятельство, отмечал глава ВТБ Андрей Костин, вредит не только отечественным экспортерам, которые в итоге недополучают часть выручки, но и федеральному бюджету, недосчитывающемуся при таком раскладе экспортных поступлений. В результате проблемные отрасли не могут претендовать на дополнительную господдержку, а казна лишается возможности частично покрыть растущий дефицит средств.

Более оптимальным вариантом для экономики Костин назвал коридор 90-100 рублей за доллар. С ним оказался солидарен в том числе глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

