ЦСКА купил футболиста у «Краснодара»

ЦСКА купил полузащитника Данилу Козлова у «Краснодара»

Московский ЦСКА купил у «Краснодара» российского полузащитника Данилу Козлова. Об этом сообщается в Telegram-канале красно-синих.

Контракт с 21-летним футболистом рассчитан до июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон. Финансовые условия сделки не сообщаются. По информации «Чемпионата», сумма трансфера составит около 1 миллиона евро.

Козлов будет выступать за новую команду под 18-м номером. «Добро пожаловать домой, Данила!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.

Козлов в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями. Полузащитник во всех играх выходил на замену и суммарно провел в чемпионате страны 124 минуты.