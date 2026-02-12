Умер музыкант культовой британской группы Эндрю Ранкен

Звезда культовой британской группы The Pogues Эндрю Ранкен умер в 72 года

Музыкант популярной британской группы The Pogues Эндрю Ранкен ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Барабанщик Эндрю Ранкен скончался 11 февраля. Сегодня его коллеги по группе отдали дань уважения настоящему другу и брату», — гласит некролог.

Ранкен был участником группы с 1982 по 1996 год, а также с 2001 по 2013 год. Помимо игры на ударных, он также исполнял партии на губной гармонике и в некоторых композициям был вокалистом. После распада коллектива какое-то время выступал с The Vendettas, Kippers, The Municipal Waterboard и The Mysterious Wheels.

Ранее вокалист и основатель американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в возрасте 47 лет после борьбы с раком. Исполнитель умер во сне в окружении семьи.