Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:17, 12 февраля 2026Культура

Умер музыкант культовой британской группы Эндрю Ранкен

Звезда культовой британской группы The Pogues Эндрю Ранкен умер в 72 года
Андрей Шеньшаков

Фото: D Dipasupil / FilmMagic / Getty Images

Музыкант популярной британской группы The Pogues Эндрю Ранкен ушел из жизни в возрасте 72 лет. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Барабанщик Эндрю Ранкен скончался 11 февраля. Сегодня его коллеги по группе отдали дань уважения настоящему другу и брату», — гласит некролог.

Ранкен был участником группы с 1982 по 1996 год, а также с 2001 по 2013 год. Помимо игры на ударных, он также исполнял партии на губной гармонике и в некоторых композициям был вокалистом. После распада коллектива какое-то время выступал с The Vendettas, Kippers, The Municipal Waterboard и The Mysterious Wheels.

Ранее вокалист и основатель американской рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в возрасте 47 лет после борьбы с раком. Исполнитель умер во сне в окружении семьи.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Бывшая советская страна запретит ввоз старых автомобилей

    В МИД России ответили на вопрос о переговорах по Украине в США

    Возможность справиться с непогодой нашли в цифровизации логистики

    Экс-генсек НАТО оценил идею разрыва отношений Европы и США

    Россиянин дважды за ночь совершил одно и то же преступление и попался

    Массовые блокировки Apple россиян объяснили

    В Петербурге пропали двое детей матери-сектантки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok