«Лента.ру»: Пережившая оккупацию ВСУ жительница села под Суджей умерла от рака

Юлия Мозжухина, дочь жительницы села под Суджей Валентины Ушкаловой, которая пережила оккупацию Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) и вывоз в украинские Сумы, сообщила «Ленте.ру» о смерти пожилой женщины от рака.

По словам Мозжухиной, Ушкаловой не стало 10 февраля, ей был 71 год. Похороны россиянки состоятся в пятницу, 12 февраля.

«Мне сейчас необходима ее стойкость», — прокомментировала случившееся дочь Ушкаловой Юлия.

Запущенную стадию рака пенсионерке диагностировали после возвращения из лагеря в Сумской области. Как рассказывала ее дочь, опухоль дала метастазы в печень. В августе 2025 года хирургам удалось вырезать новообразование, но после этого у женщины началось сильное нагноение. Медики заявили, что к болезни привели тяжелейший стресс и голод.

Валентина Ушакова жила вместе с супругом Александром в собственном доме в селе Малая Локня. В начале вторжения ВСУ в 2024 году пенсионеры не смогли покинуть приграничье, так как их не предупредили об опасности. В результате они несколько месяцев провели в оккупации, сначала прячась в бункере времен Великой Отечественной войны, а затем в руинах собственного дома. Однако россиян обнаружил украинский патруль и перевел в Суджанский дом-интернат. Когда по зданию учреждения ударил снаряд, пенсионеров перевезли через границу в Сумы. В Россию они вернулись лишь в мае 2025 года.