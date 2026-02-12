Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:42, 12 февраля 2026РоссияЭксклюзив

Стало известно о смерти пережившей оккупацию Суджи россиянки от рака

«Лента.ру»: Пережившая оккупацию ВСУ жительница села под Суджей умерла от рака
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Юлия Мозжухина, дочь жительницы села под Суджей Валентины Ушкаловой, которая пережила оккупацию Курской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) и вывоз в украинские Сумы, сообщила «Ленте.ру» о смерти пожилой женщины от рака.

По словам Мозжухиной, Ушкаловой не стало 10 февраля, ей был 71 год. Похороны россиянки состоятся в пятницу, 12 февраля.

«Мне сейчас необходима ее стойкость», — прокомментировала случившееся дочь Ушкаловой Юлия.

Запущенную стадию рака пенсионерке диагностировали после возвращения из лагеря в Сумской области. Как рассказывала ее дочь, опухоль дала метастазы в печень. В августе 2025 года хирургам удалось вырезать новообразование, но после этого у женщины началось сильное нагноение. Медики заявили, что к болезни привели тяжелейший стресс и голод.

Материалы по теме:
Выжившая при оккупации Суджи беженка умирает от рака. Врачи дают ей два месяца, а чиновники затягивают с выплатами
Выжившая при оккупации Суджи беженка умирает от рака. Врачи дают ей два месяца, а чиновники затягивают с выплатами
27 ноября 2025
«Сосед бабушки похоронил 11 человек» Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
«Сосед бабушки похоронил 11 человек»Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
9 апреля 2025

Валентина Ушакова жила вместе с супругом Александром в собственном доме в селе Малая Локня. В начале вторжения ВСУ в 2024 году пенсионеры не смогли покинуть приграничье, так как их не предупредили об опасности. В результате они несколько месяцев провели в оккупации, сначала прячась в бункере времен Великой Отечественной войны, а затем в руинах собственного дома. Однако россиян обнаружил украинский патруль и перевел в Суджанский дом-интернат. Когда по зданию учреждения ударил снаряд, пенсионеров перевезли через границу в Сумы. В Россию они вернулись лишь в мае 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    Раскрыты главные способы кибератак на россиян в 2026 году

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Появились данные о готовившем подрыв отдела полиции в российском регионе

    В России подешевели социально значимые продукты

    Туфли-«перчатки» назвали трендом весны

    Назван тип примененной ВСУ для удара по Волгоградской области ракеты

    Задержаны топ-менеджеры одной из крупнейших логистических компаний в России

    Снегоуборочный трактор ковшом пробил голову россиянке

    На Украине последствия возможного удара «Орешником» описали словами «всем крышка»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok