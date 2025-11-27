Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:00, 27 ноября 2025РоссияЭксклюзив

Выжившая при оккупации Суджи беженка умирает от рака. Врачи дают ей два месяца, а чиновники затягивают с выплатами

Выжившая в оккупации Суджи и умирающая от рака беженка не может получить выплаты
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Заместитель руководителя отдела «Россия»)
Наталья Гранина
Наталья Гранина (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жительнице Курской области Валентине Ушкаловой, которая вместе с супругом год выживала в оккупированном Вооруженными силами Украины (ВСУ) российском приграничье, а затем в лагере беженцев в украинских Сумах, осталось жить два месяца из-за четвертой стадии рака, который стал следствием тяжелейшего стресса и голода. Таков прогноз врачей, рассказала в беседе с «Лентой.ру» дочь Ушкаловой Юлия Мозжухина. Несмотря на это чиновники не оформляют Ушкаловой выплату, которая положена за утраченное в приграничье жилье.

«Молимся, чтобы она хотя бы до Нового года дожила»

У 71-летней беженки из Курской области диагностировали запущенную стадию рака после того, как она вернулась в Россию из лагеря беженцев в Сумской области. Пенсионерка уже перенесла операцию и курсы химиотерапии. Как рассказывает ее дочь Юлия, принятые меры не помогли, поэтому сейчас врачи проводят только поддерживающую терапию.

Мама еще встает, держится. Просит покрасить ей волосы, потому что нам нужно пофотографироваться, сделать семейные снимки. И на памятник будет нужна фотография. Весь фотоархив остался в доме, который разрушен. Ничего не уцелело

Юлия Мозжухинадочь Валентины Ушкаловой
Военнослужащие ВС РФ проводят эвакуацию мирных жителей из города Суджа, март 2025 года

Военнослужащие ВС РФ проводят эвакуацию мирных жителей из города Суджа, март 2025 года

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Выплату за утраченное жилье беженка не может получить уже несколько месяцев

Дом супругов Валентины и Александра Ушкаловых, в котором они прожили 15 лет, был полностью разрушен во время оккупации курского приграничья. Документы на получение жилищного сертификата, который власти обязаны выдать всем потерявшим жилье курянам, супруги Ушкаловы подали еще летом. Но сертификат с тех пор так и не получили.

Несколько месяцев на наше заявление ответа нет. Но родственники ходили [в органы]. Им устно сказали, что будет отказ. Якобы дом числился как ветхий. Но ведь отец там был прописан! Письменного отказа не выдают

Юлия Мозжухинадочь Валентины Ушкаловой

В единственном официальном документе, который Ушкаловым прислали чиновники, говорится, что их дом в Малой Локне, уничтоженный в ходе боевых действий, не состоит на кадастровом учете в Росреестре. «Это неправда! — уверяет Мозжухина. — У меня на руках есть справка из Росреестра, где все данные указаны черным по белому».

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По мнению Юлии, для решения вопроса нужна личная поездка в Курск. Но она не может оставить мать, которой требуется круглосуточный уход (родители после возвращения с территории Украины живут в квартире дочери в Московской области).

Материалы по теме:
«Сосед бабушки похоронил 11 человек» Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
«Сосед бабушки похоронил 11 человек»Голод, бомбы и стаи одичавших собак. Как выживали беженцы Суджи и что помогло им продержаться?
9 апреля 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

«Я единственная, кто может бороться, а силы уже на исходе, — признается Юлия. — Папа угасает на глазах. Он привык работать, двигаться, а теперь просто медленно гаснет в городской квартире».

Что происходило с Ушкаловой и ее мужем в оккупации и после нее

Валентина и Александр Ушкаловы жили в селе Малая Локня, которое в результате боевых действий было практически полностью разрушено. Пенсионеры не смогли уехать из приграничья в начале вторжения ВСУ в августе 2024 года, потому что их никто не предупредил об опасности. Год им пришлось выживать в оккупации. Попытка российских военных эвакуировать пенсионеров из зоны боевых действий не увенчалась успехом.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Почти год супруги сначала прятались в бункере времен Великой Отечественной войны, затем выживали в руинах своего дома в Малой Локне. Впоследствии украинский патруль обнаружил пенсионеров и переправил их в Суджанский дом-интернат. После удара по этому зданию супругов перевезли в украинские Сумы, где беженцев даже не всегда кормили.

В Россию Ушкаловы смогли вернуться только в мае 2025 года. В оккупации Валентина похудела на 50 килограммов, после возвращения с территории Украины врачи диагностировали у нее злокачественную опухоль, которая дала метастазы в печень. Медики считают, что заболевание это стало следствием тяжелейшего стресса и голода. После проведенной в Москве операции у Валентины Ушкаловой началось нагноение, которое не удавалось остановить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выжившая при оккупации Суджи беженка умирает от рака. Врачи дают ей два месяца, а чиновники затягивают с выплатами

    Украинский генерал возмутился ненасытностью Зеленского и созданной им системы

    В России начали массово возвращать квартиры продавцам после скандала с Долиной

    На Украине человек с психическим заболеванием поджег историческую синагогу

    Украинец попытался сбежать от сотрудников ТЦК и сломал ногу

    В Харьковской области ликвидировали спецгруппу иностранных наемников

    Зеленского предупредили о последствиях в случае отказа от мирного плана США

    В ЛНР две АЗС подверглись атаке со стороны ВСУ

    Путин рассказал о разнице подходов на Западе к переговорам по Украине

    «Роскосмос» сообщил о повреждении элементов стартового стола на космодроме Байконур

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости