Выжившая при оккупации Суджи беженка умирает от рака. Врачи дают ей два месяца, а чиновники затягивают с выплатами

Жительнице Курской области Валентине Ушкаловой, которая вместе с супругом год выживала в оккупированном Вооруженными силами Украины (ВСУ) российском приграничье, а затем в лагере беженцев в украинских Сумах, осталось жить два месяца из-за четвертой стадии рака, который стал следствием тяжелейшего стресса и голода. Таков прогноз врачей, рассказала в беседе с «Лентой.ру» дочь Ушкаловой Юлия Мозжухина. Несмотря на это чиновники не оформляют Ушкаловой выплату, которая положена за утраченное в приграничье жилье.

«Молимся, чтобы она хотя бы до Нового года дожила»

У 71-летней беженки из Курской области диагностировали запущенную стадию рака после того, как она вернулась в Россию из лагеря беженцев в Сумской области. Пенсионерка уже перенесла операцию и курсы химиотерапии. Как рассказывает ее дочь Юлия, принятые меры не помогли, поэтому сейчас врачи проводят только поддерживающую терапию.

Мама еще встает, держится. Просит покрасить ей волосы, потому что нам нужно пофотографироваться, сделать семейные снимки. И на памятник будет нужна фотография. Весь фотоархив остался в доме, который разрушен. Ничего не уцелело Юлия Мозжухина дочь Валентины Ушкаловой

Военнослужащие ВС РФ проводят эвакуацию мирных жителей из города Суджа, март 2025 года Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Выплату за утраченное жилье беженка не может получить уже несколько месяцев

Дом супругов Валентины и Александра Ушкаловых, в котором они прожили 15 лет, был полностью разрушен во время оккупации курского приграничья. Документы на получение жилищного сертификата, который власти обязаны выдать всем потерявшим жилье курянам, супруги Ушкаловы подали еще летом. Но сертификат с тех пор так и не получили.

Несколько месяцев на наше заявление ответа нет. Но родственники ходили [в органы]. Им устно сказали, что будет отказ. Якобы дом числился как ветхий. Но ведь отец там был прописан! Письменного отказа не выдают Юлия Мозжухина дочь Валентины Ушкаловой

В единственном официальном документе, который Ушкаловым прислали чиновники, говорится, что их дом в Малой Локне, уничтоженный в ходе боевых действий, не состоит на кадастровом учете в Росреестре. «Это неправда! — уверяет Мозжухина. — У меня на руках есть справка из Росреестра, где все данные указаны черным по белому».

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

По мнению Юлии, для решения вопроса нужна личная поездка в Курск. Но она не может оставить мать, которой требуется круглосуточный уход (родители после возвращения с территории Украины живут в квартире дочери в Московской области).

«Я единственная, кто может бороться, а силы уже на исходе, — признается Юлия. — Папа угасает на глазах. Он привык работать, двигаться, а теперь просто медленно гаснет в городской квартире».

Что происходило с Ушкаловой и ее мужем в оккупации и после нее

Валентина и Александр Ушкаловы жили в селе Малая Локня, которое в результате боевых действий было практически полностью разрушено. Пенсионеры не смогли уехать из приграничья в начале вторжения ВСУ в августе 2024 года, потому что их никто не предупредил об опасности. Год им пришлось выживать в оккупации. Попытка российских военных эвакуировать пенсионеров из зоны боевых действий не увенчалась успехом.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Почти год супруги сначала прятались в бункере времен Великой Отечественной войны, затем выживали в руинах своего дома в Малой Локне. Впоследствии украинский патруль обнаружил пенсионеров и переправил их в Суджанский дом-интернат. После удара по этому зданию супругов перевезли в украинские Сумы, где беженцев даже не всегда кормили.

В Россию Ушкаловы смогли вернуться только в мае 2025 года. В оккупации Валентина похудела на 50 килограммов, после возвращения с территории Украины врачи диагностировали у нее злокачественную опухоль, которая дала метастазы в печень. Медики считают, что заболевание это стало следствием тяжелейшего стресса и голода. После проведенной в Москве операции у Валентины Ушкаловой началось нагноение, которое не удавалось остановить.