Мир
01:00, 12 февраля 2026Мир

В Германии назвали причину давления США на Зеленского

Welt: CША оказывают давление на Украину, чтобы склонить Зеленского к миру
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Torok / US White House / Global Look Press

США оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы добиться заключения мирного соглашения. Такую причину назвал корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Американцы оказывают давление на Украину, чтобы заставить Зеленского пойти на территориальные уступки россиянам. И, быть может, тогда наступит мир», — сказал он.

По его словам, прекращение боевых действий на Украине позволит американскому президенту Дональду Трампу набрать политические очки накануне промежуточных выборов в Конгресс.

Ранее Зеленский опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах анонсировать проведение президентских выборов на Украине. Он подчеркнул, что голосование возможно лишь в условиях прекращения огня.

