Россия
18:07, 12 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на заявление Рютте об успехах России на СВО

Депутат Швыткин: Рютте пытается объяснить неэффективность НАТО критикой России
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте не соответствует действительности, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Рютте заявил, что Россия добивается успехов на Украине, но назвал их незначительными. Его слова прозвучали в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Депутат заявил, что сегодня можно с полной уверенностью сказать, что Вооруженные силы России ведут наступательные действия на всех участках фронта. По его словам, Рютте понимает, что иностранные наемники и те виды вооружений, которые были направлены Украине, не в состоянии противостоять мужеству и героизму российских бойцов.

«Тем самым генсек НАТО еще хочет оправдать как свои действия, так и неэффективные тактические характеристики того вооружения, которое поставлялось Вооруженным силам Украины. Не случайно это связано с периодом проведения переговоров по урегулированию украинского кризиса. Рютте пытается усилить переговорные позиции Украины, но они несостоятельны», — подчеркнул Швыткин.

Ранее Рютте допустил предоставление России гарантий безопасности после урегулирования конфликта на Украине. Он также отметил, что в ходе мирных переговоров обсуждается множество вопросов, включая территориальный аспект.

