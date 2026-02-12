Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
15:22, 12 февраля 2026Россия

В Госдуме высказались о сбывающихся предсказаниях Жириновского

Слуцкий: Имя основателя Жириновского стало частью истории современной России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказался о сбывающихся предсказаниях основателя партии Владимира Жириновского, заявив, что имя политика стало частью истории современной России. Его слова приводит ТАСС.

«Имя Владимира Вольфовича — это не только история первой оппозиционной партии современной России, но это также школа мышления, это целая традиция анализа, прогнозирования, которая работает сегодня», — обозначил Слуцкий.

Говоря о сбывающихся прогнозах Жириновского, Слуцкий отметил, что политик всегда учил думать шире, смотреть на процессы и их развитие, динамику, а также не бояться непопулярных формулировок и оценок и брать на себя ответственность за свои слова и прогнозы.

Кроме того, Слуцкий подчеркнул, что Жириновский понимал историческую ответственность за судьбу России в условиях формирования новой системы международных отношений XXI века.

Ранее ректор МГИМО Анатолий Торкунов объяснил сбывающиеся предсказания Жириновского тем, что политик обладал интуицией, основанной на знаниях.

