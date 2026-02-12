Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
08:59, 12 февраля 2026Мир

В МИД России предложили генсеку ООН новое место работы

Захарова посоветовала Гутерришу сменить ООН на НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу подумать о переходе на работу в НАТО или Евросоюз (ЕС). Такое заявление дипломат сделала в интервью телеканалу RT.

Поводом стали слова Гутерриша о том, что принцип самоопределения народов неприменим к Крыму и Донбассу. «Если он считает, что является спикером этой группы стран, тогда ему нужно переходить на работу, становиться генсеком этих объединений», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что генсек ООН не уполномочен выступать от имени западного меньшинства. По ее словам, если Гутерриш все же представляет всю организацию, то не имеет права делать подобные заявления.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Гутерриш действует в интересах коллективного Запада, выполняя политический заказ. По словам дипломата генсек не выполняет требования Устава ООН о беспристрастности и равноудаленности.

