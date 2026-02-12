Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:00, 12 февраля 2026Мир

В окружении Мерца забеспокоились появлением неожиданного кандидата на пост президента

Bild: В окружении Мерца обеспокоены слухами о выдвижении Меркель в президенты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В окружении канцлера Германии Фридриха Мерца обеспокоены слухами о выдвижении бывшего канцлера Ангелы Меркель на пост президента ФРГ. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает газета, кандидатуру Меркель могут предложить «Зеленые», поскольку экс-канцлер до сих пор пользуется большой популярностью среди сторонников партии. В таком случае Мерц оказался бы в сложной ситуации, поскольку между ним и Меркель существует давняя политическая вражда. Bild напомнил, что Меркель сместила его с должности в 2002 году, лишив поста лидера парламентской фракции, а Мерц, в свою очередь, впоследствии стал одним из самых ярых критиков Меркель внутри партии.

Однако пресс-секретарь Меркель опроверг эти слухи и заявил, что это исключено. Ни один канцлер Германии никогда не занимал пост федерального президента после ухода с должности.

Ранее имя Меркель обнаружили в рассекреченных Министерством юстиции США документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Уточняется, что Меркель в многочисленных сообщениях изображается как символ ненавистного глобалистского Европейского союза.

