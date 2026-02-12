Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

19:18, 12 февраля 2026

В России захотели вернуть железнодорожное сообщение с Грузией через Абхазию

Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В России рассматривается возможность восстановления железнодорожного сообщения с Грузией через Абхазию. Об этом рассказал вице-премьер Алексей Оверчук, передает ТАСС.

Он уточнил, что на данный момент ведется работа над разблокированием всех нарушенных путей на Кавказе. Восстановление маршрута из РФ в Грузию через Абхазию, по его словам, важно для решения задачи по «укреплению транспортно-логистической связанности» в этом регионе.

«Рассчитываем на конструктивное взаимодействие всех государств региона в решении этой важной общей задачи», — указал Оверчук, отметив, что возврат маршрута необходим в том числе для экономического процветания народов не только России и Грузии, но и Азербайджана, Армении, Ирана и Турции.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии и Украины отрезали от поставок с 1 января 2026 года миротворческий контингент Вооруженных сил (ВС) России в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР).

