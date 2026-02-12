Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

12:48, 12 февраля 2026Интернет и СМИ

В соцсетях распространили фейковое высказывание Захаровой о нападении на НАТО

Видео с заявлением Захаровой о нападении России на НАТО оказалось дипфейком
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Пользователь TikTok под ником «Толя еще будет» опубликовал ролик, в котором от имени официального представителя МИД РФ Марии Захаровой утверждается, что Россия могла бы напасть на НАТО при преемнике президента Владимира Путина. Видео оказалось дипфейком.

«Даже западная разведка подтверждает: нападать на НАТО мы сейчас не планируем. Мы жаждем мира. При Владимире Владимировиче ничего подобного и быть не может. А вот за его преемника я ручаться не могу. У него другой подход, и он в выражениях не стесняется», — говорится в видео голосом, похожим на голос Захаровой.

В ролике есть признаки дипфейка. В частности, мимика Захаровой зачастую не соответствует произносимым словам, а интонации звучат неестественно. Кроме того, полностью отсутствуют какие-либо фоновые шумы, какие обычно присутствуют в подлинных видео.

Система «Зефир» на базе искусственного интеллекта определила ролик с изображением Захаровой как дипфейк. Поддельное видео было создано на основе ее интервью агентству РИА Новости в честь Дня дипломата. На видео, опубликованном на официальной странице агентства во «ВКонтакте», Захарова говорит о празднике, об отношениях России с западными странами и не только.

Официальный представитель МИД РФ не делала заявлений о якобы возможной атаке Москвы на страны Североатлантического альянса. Об этом свидетельствуют официальные ресурсы дипломата в интернете.

Захарова неоднократно говорила, что у России нет намерений атаковать западные государства. «У России нет и никогда не было планов нападать на страны Европейского союза, НАТО. Это пропагандистская ложь, чушь, мифология», — подчеркивала дипломат. «Мы будем повторять вновь и вновь, что планов нападения на страны НАТО не имеем. (...) Мы готовы к любому развитию событий, при этом всегда исходим из примата мира, дружбы и равноправного сотрудничества», – также заявляла она.

Об отсутствии у России планов нападать на страны НАТО говорил и президент Владимир Путин. «Россия собирается нападать на НАТО — в это поверить невозможно, а своих людей [западные страны] убеждают», — к примеру, отмечал он.

Фейковое видео с Захаровой не получило распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

