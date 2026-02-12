Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:36, 12 февраля 2026Мир

В Турции заявили о готовности США и Ирана к компромиссам по ядерной сделке

Глава МИД Турции Фидан: США и Иран готовы к компромиссам по ядерной сделке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Financial Times заявил о готовности США и Ирана к компромиссам по ядерной сделке.

По его словам, Вашингтон может отказаться от условия о прекращении обогащения урана и согласиться на обогащение в установленных рамках. Министр назвал это положительным моментом.

«Иранцы теперь осознают, что им необходимо достичь соглашения с американцами, а американцы понимают, что у иранцев есть свои лимиты», — добавил Фидан.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон предпримет против Ирана очень жесткие действия, если сторонам не удастся заключить сделку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские города подверглись мощному удару. Над Киевом и Одессой появилось зарево, по яркости сравнимое с закатом Солнца

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Посол рассказал о тревожном сигнале по НАТО в Арктике

    Тысячи жителей российского города остались без тепла

    Пойманного на взятках российского замгубернатора отправят в другой регион

    Пентагон потребовал подготовить силы для нападения на Иран

    Стало известно об обороне Киева за счет жилых домов на одном направлении

    Формулировку о понижении статуса русского языка в новой Конституции Казахстана утвердили

    Китай резко осудил Тайвань за «льстивые» похвалы в адрес премьера Японии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok