В Турции заявили о готовности США и Ирана к компромиссам по ядерной сделке

Глава МИД Турции Фидан: США и Иран готовы к компромиссам по ядерной сделке

Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Financial Times заявил о готовности США и Ирана к компромиссам по ядерной сделке.

По его словам, Вашингтон может отказаться от условия о прекращении обогащения урана и согласиться на обогащение в установленных рамках. Министр назвал это положительным моментом.

«Иранцы теперь осознают, что им необходимо достичь соглашения с американцами, а американцы понимают, что у иранцев есть свои лимиты», — добавил Фидан.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон предпримет против Ирана очень жесткие действия, если сторонам не удастся заключить сделку.

