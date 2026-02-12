Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:30, 12 февраля 2026Путешествия

Визовые центры Японии откроются в двух российских городах

Визовые центры Японии заработают в Москве и Санкт-Петербурге 12 февраля
Алина Черненко

Фото: tawatchai07 / Freepik

Сервисно-визовые центры (СВЦ) Японии откроются в двух российских городах — Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте VFS Global — компании, специализирующаяся на аутсорсинге визовых и консульских услуг.

Уточняется, что СВЦ заработают с 12:00 12 февраля. Прием и выдача документов будут производиться с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00. Подать их можно будет только по предварительной записи.

Материалы по теме:
Как получить визу в Японию в 2026 году? Правила въезда для россиян
Как получить визу в Японию в 2026 году?Правила въезда для россиян
11 декабря 2025
«То, о чем ты мечтал» Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
«То, о чем ты мечтал»Россияне устремились в Японию из-за низких цен. Почему они считают ее лучшей страной для отдыха?
22 июля 2024

В Москве центр расположен по адресу: Олимпийский проспект, 16, строение 5. А в Санкт-Петербурге — улица Стремянная, 21/5. Сервисный сбор за оформление визы составит 970 рублей.

Ранее стало известно, что в 2025 году туристы из России добились самого высокого процента посещаемости Японии среди 24 стран и регионов. В Стране восходящего солнца побывали 194,9 тысячи соотечественников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Я люблю Россию. Но не сейчас». Бывший тренер сборной выступил резко против участия российских спортсменов в Олимпиаде

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    В зоне СВО отработали информационно-огневой контур ПВО

    Стал известен повседневный рацион короля Карла III

    Названа необходимая для возвращения покупателей на рынок жилья ставка ЦБ

    Россиянам назвали лучшие места для празднования Масленицы

    Дефицит бюджета США снизился на фоне ужесточения торговой войны

    Раскрыт готовивший вооруженное нападение на отдел МВД России

    Канадский тренер предложил НХЛ вывести из обращения номер Овечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok