Власти обратились к жителям после атаки гигантских беспилотников на Арктический регион

Глава Ухты Метелева: В городе достаточное количество топлива

Власти Ухты обратились к жителям после атаки гигантских беспилотников на нефтезавод в Арктическом регионе, пояснив, что в городе достаточное количество топлива. Заявление опубликовано в Telegram-канале главы муниципалитета Марины Метелевой.

Чиновница обратила внимание на то, что некоторые заправки на фоне произошедшего повысили стоимость бензина. По ее словам, по этому факту проводится проверка.

«Огромная просьба — не поддавайтесь панике. В городе достаточное количество топлива», — написала Метелева.

Ранее глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн сообщил о возгорании на местном нефтеперерабатывающем заводе. Предварительно, Вооруженные силы Украины могли атаковать российский регион тяжелыми дронами-камикадзе типа «Лютый».