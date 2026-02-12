Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
16:05, 12 февраля 2026Россия

Власти обратились к жителям после атаки гигантских беспилотников на Арктический регион

Глава Ухты Метелева: В городе достаточное количество топлива
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Власти Ухты обратились к жителям после атаки гигантских беспилотников на нефтезавод в Арктическом регионе, пояснив, что в городе достаточное количество топлива. Заявление опубликовано в Telegram-канале главы муниципалитета Марины Метелевой.

Чиновница обратила внимание на то, что некоторые заправки на фоне произошедшего повысили стоимость бензина. По ее словам, по этому факту проводится проверка.

«Огромная просьба — не поддавайтесь панике. В городе достаточное количество топлива», — написала Метелева.

Ранее глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн сообщил о возгорании на местном нефтеперерабатывающем заводе. Предварительно, Вооруженные силы Украины могли атаковать российский регион тяжелыми дронами-камикадзе типа «Лютый».

