Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:01, 12 февраля 2026Бывший СССР

Военкор рассказал о сорванном приказе Сырского

Кулько: ВСУ не исполнили приказ Сырского о взятии Купянска до Нового года
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / File Photo / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не исполнили приказ главнокомандующего украинской армии Александра Сырского по Купянску в Харьковской области. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

«У Сырского был приказ: "Взять Купянск до Нового года". Но вместо этого противник угробил свежий корпус и получил позиционку. И вот уже наши войска, измотав врага, за последние дни продвинулись по обоим берегам Оскола», — написал военкор.

По его словам, в настоящее время российские военные в Купянске не дают добраться до позиций даже мелким группам украинских бойцов. Кулько добавил, что ВСУ несут на данном участке фронта гигантские потери.

Ранее военблогер Владислав Угольный раскрыл положение боев в Купянске. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России сковывают украинские резервы в городе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор сообщил об ударе «Кинжалов» по авиазаводу с истребителями F-16 и Mirage

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    В Кремле раскрыли позицию Путина по встрече с Зеленским

    Доходы России от нефтеэкспорта рухнули

    Павла Деревянко ужаснули неплательщики алиментов

    Двое взрослых и двое детей стали жертвами пожара в российском регионе

    Раймонд Паулс пожаловался на самочувствие после инфаркта

    Ввоз машин из Южной Кореи в Россию рухнул

    В аэропорт пришло письмо с темой «священный джихад» и угрозой взрыва при посадке самолета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok