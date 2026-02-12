Возможность справиться с непогодой нашли в цифровизации логистики

NC Logistic: Цифровизация логистики поможет выстроить перевозки в непогоду

Аномальная погода становится серьезным вызовом для грузоперевозок — мощные снегопады, сугробы и резкие перепады температур способны осложнить движение транспорта и работу складской инфраструктуры. Однако цифровизация логистики поможет выстроить перевозки в таких неблагоприятных условиях. Способ справиться с внештатными ситуациями нашел замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян, комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, для работы в условиях непогоды необходимо своевременное прогнозирование — чтобы грамотно планировать маршруты, важно точно отслеживать местоположение транспорта, и для этого использовать не только общедоступные сервисы, но и собственные платформы распределения маршрутов и их оптимизации под реальную обстановку. Так можно будет определять, когда и где возникают пики нагрузки, вызванные дорожной ситуацией или погодными условиями, и своевременно перенаправлять потоки.

«Кроме того, существуют сообщества перевозчиков, которые оперативно делятся информацией о заторах и расчистке дорог, публикуют фото и видео в социальных сетях. В целом такой подход интуитивно понятен, однако требует постоянного мониторинга. В последнее время для сбора данных начали использовать нейросети, способные автоматически обрабатывать опубликованную информацию. Это позволяет оперативно перенаправлять транспорт и избегать проблемных участков», — отметил Васканян.

Также для планирования перевозок необходимо использовать профессиональные источники метеоданных, что дает возможность автоматически фиксировать ранние сигналы о погодных коллапсах за несколько дней до их наступления — еще до того, как эта информация становится общедоступной в новостях. Таким образом, объединяя цифровые системы построения маршрутов, предиктивный погодный анализ и «сарафанные» источники информации, можно точнее прогнозировать перевозки и в автоматическом режиме корректировать окна доставки на склады.

Как ранее отмечали представители перевозчиков, первая половина прошлого года стала чрезвычайно сложной для отрасли. Ряд компаний столкнулись с большими убытками из-за рухнувшего спроса и вынуждены были покинуть рынок, так что зафиксированный рост ставок нельзя считать значительным. Большому количеству перевозчиков он лишь позволил компенсировать повышение себестоимости работы. В 2026 году участники рынка ожидают дополнительного роста цен на 10-20 процентов.