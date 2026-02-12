НБКИ: Выдача кредитных карт в январе 2026-го упала на 26,3 процента

В январе 2026 года выдача кредитных карт в России обрушилась. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает ТАСС.

Количество новых кредиток упало на четверть (минус 26,3 процента) в месячном выражении, до 0,94 миллиона штук. В декабре 2025-го их число равнялось 1,27 миллиона. Год к году показатель сократился на 13,1 процента.

Также снизился и объем лимитов по выданным картам — на 19,7 процента в годовом выражении, до 92,5 миллиарда рублей. За месяц лимиты по кредиткам снизились на 27,4 процента.

Чаще карты выдавали в Москве (72,1 тысячи), Московской области (59,4 тысячи), Краснодарском крае (47,2 тысячи), Санкт-Петербурге (41,3 тысячи) и Свердловской области (30,5 тысячи). Упала выдача сильнее всего в Ставропольском (минус 28,2 процента) и Пермском (минус 28,1 процента) краях, Республике Башкортостан (минус 28 процентов), Тульской области (минус 27,8 процента) и Санкт-Петербурге (минус 27,7 процента). В Москве показатель упал на 25 процентов.

«Аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне. Банки повышают требования к качеству кредитных историй граждан, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее заместитель министра цифрового развития Иван Лебедев пообещал, что Банк России возьмется за создание единого реестра банковских карт. Регулятор сформирует эту базу данных в течение года. Благодаря инструменту можно будет сразу понять, сколько у каждого гражданина таких платежных инструментов и в каких банках они оформлены. Национальный совет финансового рынка предложил смягчить планируемые ограничения на лимит количества банковских карт до 10 на человека в одной кредитной организации вместо общего количества в 20 штук.