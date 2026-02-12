Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Выявлена неожиданная опасность процедуры наращивания волос

E&H: В накладных прядях обнаружили 160 потенциально опасных химикатов
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kseniya Maruk / Shutterstock / Fotodom

Ученые провели самое масштабное на сегодня исследование состава накладных прядей и обнаружили в них значительно больше потенциально опасных химических соединений, чем предполагалось ранее. Результаты опубликованы в журнале Environment & Health (E&H).

Исследователи проанализировали 43 популярных продукта — как из синтетических волокон, так и из натуральных материалов, включая человеческие волосы. С помощью высокоточного химического анализа было зафиксировано более 900 наборов соединений, из которых удалось идентифицировать 169 различных веществ. Почти во всех образцах, кроме двух, были обнаружены соединения, связанные с риском рака, гормональных нарушений, с проблемами развития и воздействием на иммунную систему.

Среди найденных веществ — антипирены, фталаты, пестициды, стирол и органотины. Последние особенно удивили исследователей: эти соединения используются как стабилизаторы в пластиках и могут вызывать раздражение кожи, а также ассоциируются с нарушением гормонального баланса. В 36 образцах нашли вещества, которые в научной литературе связывают с повышенным риском рака молочной железы.

Авторы подчеркивают, что накладные пряди носят неделями: материал контактирует с кожей головы и шеи, а при термоукладке может выделять химические вещества в воздух. При этом производители не обязаны раскрывать полный состав продукции. По мнению исследователей, результаты работы указывают на необходимость более жесткого контроля и обязательного раскрытия ингредиентов, чтобы потребители могли осознанно оценивать потенциальные риски.

Ранее ученые раскрыли неочевидную опасность приема популярного лекарства от изжоги.

