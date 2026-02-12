Назван способ улучшить смартфоны Xiaomi

Авторы GizChina посоветовали отключить рекламу в смартфонах Xiaomi

Предустановленное программное обеспечение (ПО) замедляет работу смартфонов Xiaomi, но его можно отключить. Об этом сообщает издание GizChina.

Журналисты портала заметили, что смартфоны Xiaomi стоят дешевле многих конкурентных моделей, однако имеют большое количество бесполезного и вредного софта. Так, в устройствах бренда есть функция, которая добавляет рекламные баннеры в HyperOS, но ее можно отключить в разделе «Приватность» настроек устройства.

Также реклама может попадаться в Security, Music, Mi Browser, File Manager, Themes и прочих встроенных утилитах. Ее можно удалить, если перейти в настройки конкретного приложения и найти переключатель «Показывать рекламу» или «Рекомендации». Кроме того, журналисты посоветовали отключить функцию, которая меняет обои на экране телефона — она работает в фоновом режиме и разряжает аккумулятор.

Специалисты рекомендовали отключить уведомления от тех приложений, которые слишком часто присылают их. «Это позволит улучшить время автономной работы и ускорить ваш смартфон», — заметили авторы.

В ноябре в смартфонах Samsung обнаружили рекламное приложение, связанное с Израилем. Программа AppCloud, установленная на устройства корейского бренда, оказалось неудаляемой.