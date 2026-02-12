Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 12 февраля 2026Наука и техника

Назван способ улучшить смартфоны Xiaomi

Авторы GizChina посоветовали отключить рекламу в смартфонах Xiaomi
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Robert Way / Shutterstock / Fotodom

Предустановленное программное обеспечение (ПО) замедляет работу смартфонов Xiaomi, но его можно отключить. Об этом сообщает издание GizChina.

Журналисты портала заметили, что смартфоны Xiaomi стоят дешевле многих конкурентных моделей, однако имеют большое количество бесполезного и вредного софта. Так, в устройствах бренда есть функция, которая добавляет рекламные баннеры в HyperOS, но ее можно отключить в разделе «Приватность» настроек устройства.

Также реклама может попадаться в Security, Music, Mi Browser, File Manager, Themes и прочих встроенных утилитах. Ее можно удалить, если перейти в настройки конкретного приложения и найти переключатель «Показывать рекламу» или «Рекомендации». Кроме того, журналисты посоветовали отключить функцию, которая меняет обои на экране телефона — она работает в фоновом режиме и разряжает аккумулятор.

Специалисты рекомендовали отключить уведомления от тех приложений, которые слишком часто присылают их. «Это позволит улучшить время автономной работы и ускорить ваш смартфон», — заметили авторы.

В ноябре в смартфонах Samsung обнаружили рекламное приложение, связанное с Израилем. Программа AppCloud, установленная на устройства корейского бренда, оказалось неудаляемой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе испугались своих же расчетов о вторжении России в Европу. Но Москве все равно пригрозили сокрушительной реакцией

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Объявлено об эвакуации населения после пожара на объекте Минобороны в российском регионе

    Работники одного сегмента экономики обошли нефтяников по размеру зарплаты

    Мощное землетрясение произошло у берегов Тайваня

    Замгубернатора российского региона поймали на заработке на детском лагере

    Бывший тренер сборной России выступил против российских спортсменов на Олимпиаде

    В России резко сократилось количество автоштрафов за одно нарушение

    Россиянка описала итальянские семьи словами «до 30 лет живут с родителями»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok