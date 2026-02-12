Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:21, 12 февраля 2026Мир

Захарова прокомментировала слова Зеленского о выборах на Украине

Захарова: Зеленский глумится над украинцами, заявляя о невозможности выборов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский глумится над гражданами, заявляя о невозможности проведения выборов в стране. Так его слова прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«То есть 1 апреля без указания года? Глумление над громодянами продолжается», — написала она.

Ранее Зеленский опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах анонсировать проведение президентских выборов на Украине. Он подчеркнул, что голосование возможно лишь в условиях прекращения огня.

Перед этим британская газета The Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников сообщила, что Зеленский может объявить выборы в годовщину начала специальной военной операции — 24 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об идее объявить выборы президента Украины. Он поставил «очень простое» условие для проведения голосования

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В Британии заметили изменение в отношении украинцев к Зеленскому

    Дмитриев назвал причину популярности имени Мухаммед в ЕС

    Министр финансов США дал обещание по антироссийским санкциям

    Найден скелет великана эпохи викингов с дырой в черепе

    Захарова прокомментировала слова Зеленского о выборах на Украине

    В Госдепе похвастались отказом Индии от российской нефти

    «Это не останется без ответа». НАТО начнет новую военную миссию в Арктике. Чем это грозит России?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok