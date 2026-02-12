Захарова прокомментировала слова Зеленского о выборах на Украине

Захарова: Зеленский глумится над украинцами, заявляя о невозможности выборов

Президент Украины Владимир Зеленский глумится над гражданами, заявляя о невозможности проведения выборов в стране. Так его слова прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«То есть 1 апреля без указания года? Глумление над громодянами продолжается», — написала она.

Ранее Зеленский опроверг появившуюся в СМИ информацию о планах анонсировать проведение президентских выборов на Украине. Он подчеркнул, что голосование возможно лишь в условиях прекращения огня.

Перед этим британская газета The Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников сообщила, что Зеленский может объявить выборы в годовщину начала специальной военной операции — 24 февраля.