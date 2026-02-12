Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
14:51, 12 февраля 2026Авто

Бывшая советская страна запретит ввоз старых автомобилей

Грузия собралась запретить импорт машин старше шести лет ради здоровья людей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Татьяна Меель / РИА Новости

Правительство Грузии внесло в парламент предложенный МДВ законопроект о запрете ввоза в страну легковых автомобилей старше шести лет. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, сообщает «Интерфакс».

Он признал, что некоторые исключения возможны, однако назвал предлагаемое ограничение крайне важным для экологии, для здоровья людей и для обеспечения комфортного передвижения населения.

По словам политика, за 13 лет количество автомобилей в республике выросло более чем в два раза — с 864 тысяч в 2012 году до более чем двух миллионов в 2025-м. «Такое увеличение количества транспортных средств приводит к пробкам и к ухудшению экологической ситуации. Мы считаем, что здесь необходимо принять меры», — подчеркнул Кобахидзе.

Помимо этого, Грузия активно перепродает ввезенные автомобили. В прошлом году импорт легковушек составил 3,87 миллиарда долларов (20,9 процента от общего объема импорта), а экспорт — 2,8 миллиарда (38 процентов от экспорта). Основными направлениями реэкспорта стали Киргизия, Казахстан и Азербайджан.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал, что средний возраст российского парка автомобилей составляет 19 лет, а в сегменте легковых автомобилей — 16 лет, и его рост продолжается. Чиновник назвал такой результат очень плохим показателем.

Вместе с тем министр выразил надежду, что в 2026 году продажи новых автомобилей в России вырастут после существенного спада в 2025-м. По его мнению, перелому тенденции поспособствует развитие отечественного автопрома, ради чего, в том числе, власти увеличивают утилизационный сбор, делая импортные автомобили дороже для отечественных потребителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Катя Лель предупредила об изменении частоты Земли

    На Украине испугались «Орешника»

    Десятки рейсов задержались в аэропортах Москвы из-за непогоды

    Прибыль ушедшего из России автогиганта рекордно рухнула

    Белоусов посетил атакующую последний рубеж ВСУ в Донбассе группировку

    Стало известно о появлении в зоне СВО мощнейшей замены «Солнцепека»

    Школьницу ударило током в ванной от телефона с паурбанком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok