Бывшая советская страна запретит ввоз старых автомобилей

Грузия собралась запретить импорт машин старше шести лет ради здоровья людей

Правительство Грузии внесло в парламент предложенный МДВ законопроект о запрете ввоза в страну легковых автомобилей старше шести лет. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, сообщает «Интерфакс».

Он признал, что некоторые исключения возможны, однако назвал предлагаемое ограничение крайне важным для экологии, для здоровья людей и для обеспечения комфортного передвижения населения.

По словам политика, за 13 лет количество автомобилей в республике выросло более чем в два раза — с 864 тысяч в 2012 году до более чем двух миллионов в 2025-м. «Такое увеличение количества транспортных средств приводит к пробкам и к ухудшению экологической ситуации. Мы считаем, что здесь необходимо принять меры», — подчеркнул Кобахидзе.

Помимо этого, Грузия активно перепродает ввезенные автомобили. В прошлом году импорт легковушек составил 3,87 миллиарда долларов (20,9 процента от общего объема импорта), а экспорт — 2,8 миллиарда (38 процентов от экспорта). Основными направлениями реэкспорта стали Киргизия, Казахстан и Азербайджан.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов рассказал, что средний возраст российского парка автомобилей составляет 19 лет, а в сегменте легковых автомобилей — 16 лет, и его рост продолжается. Чиновник назвал такой результат очень плохим показателем.

Вместе с тем министр выразил надежду, что в 2026 году продажи новых автомобилей в России вырастут после существенного спада в 2025-м. По его мнению, перелому тенденции поспособствует развитие отечественного автопрома, ради чего, в том числе, власти увеличивают утилизационный сбор, делая импортные автомобили дороже для отечественных потребителей.