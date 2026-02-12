Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

18:30, 12 февраля 2026

Жалобу вора в законе Шишкана на пожизненный срок рассмотрел Верховный суд

Верховный суд России оставил в силе пожизненный срок вору в законе Шишкану
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Олег Медведев в зале заседаний Басманного суда города Москвы

Олег Медведев в зале заседаний Басманного суда города Москвы. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Верховный суд России рассмотрел жалобу на пожизненный приговор авторитета Олега Медведева, известного в криминальном мире как вор в законе Шишкан. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, суд утвердил Шишкану пожизненный срок по делу о расправах, вымогательствах, причинении тяжкого вреда здоровью и занятии высшего положения в преступной иерархии. Однако, защита попросила направить дело на новое рассмотрение.

10 июня 2024 года 2-й Западный окружной военный суд приговорил Медведева к пожизненному лишению свободы, признав его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в расправе над депутатом и ее семьей. Вместе с ним по делу были осуждены еще 17 человек. Отбывать наказание вор в законе будет в колонии особого режима.

