22:16, 11 февраля 2026Культура

Звезда «Универа» намекнул на возвращение старых актеров

Актер Гайдулян намекнул на возвращение в сериал «Универ» старых персонажей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press

Российский актер Андрей Гайдулян намекнул на возвращение в телесериал «Универ» актеров первоначального состава. Свое видео он опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда популярного ситкома снял короткий юмористический ролик в декорациях, которые практически точь-в-точь копируют стилистику старого «Универа». Вместе с Гайдуляном в рилсе поучаствовали его коллеги по проекту из «золотого состава» — Валентина Рубцова (исполнила роль Тани), Виталий Гогунский (Кузя), Мария Кожевникова (Алла), Лариса Баранова (Лилия), Алексадр Сухинин (Петрович). Кадры сделаны с отсылкой на мем «Домой, Уолтер».

Артист сопроводил ролик следующим описанием: «Только почувствовал свой прайм в интернете и уже решил свалить с телевизора...». Исполнитель роли Саши, сына богатого папы, пообещал зрителям «возвращение легенд».

Поклонники уже успели восхититься таким анонсом и сравнили героев сериала с «Мстителями» от Marvel. В комментариях многие пользователи стали обсуждать внешность Сухинина, получившего народное признание по роли коменданта Петрова. Они отметили, что актер внешне не изменился с времен съемок первый серий, которые вышли в 2008 году.

«Хочу сохраниться как Петрович», — написал один из пользователей.

В августе Андрей Гайдулян сообщил, что прибыл на Аляску в день переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Артист пошутил, что специально надел кепку и толстовку с надписью «Аляска», чтобы его приняли за местного.

