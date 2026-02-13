Азербайджан отправил помощь Украине и получил благодарность за солидарность

Глава Киевской ОГА назвал Азербайджан примером настоящей солидарности с Украиной

Глава Киевской областной государственной администрации (ОГА) Николай Калашник назвал Азербайджан «примером настоящей солидарности» с Украиной. Об этом он написал на странице в соцсети X.

«Принципиально важно, что оборудование приобретено за средства граждан Азербайджана — объединившихся (...) в поддержку Украины людей. Это пример подлинной солидарности между нашими народами», — сообщил чиновник.

Накануне посол Азербайджана на Украине Сеймур Мардалиев сообщил, что генераторы были доставлены в город Ирпень Киевской области. По его словам, большая часть гуманитарной помощи собрана и отправлена ​​на Украину «азербайджанскими гражданами и организациями».

27 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, по которому Баку отправил партию гуманитарной помощи Украине. Она была обеспечена министерством энергетики страны.