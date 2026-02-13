Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:23, 13 февраля 2026Бывший СССР

Азербайджан отправил помощь Украине и получил благодарность за солидарность

Глава Киевской ОГА назвал Азербайджан примером настоящей солидарности с Украиной
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yuliia Ovsiannikova / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Киевской областной государственной администрации (ОГА) Николай Калашник назвал Азербайджан «примером настоящей солидарности» с Украиной. Об этом он написал на странице в соцсети X.

«Принципиально важно, что оборудование приобретено за средства граждан Азербайджана — объединившихся (...) в поддержку Украины людей. Это пример подлинной солидарности между нашими народами», — сообщил чиновник.

Накануне посол Азербайджана на Украине Сеймур Мардалиев сообщил, что генераторы были доставлены в город Ирпень Киевской области. По его словам, большая часть гуманитарной помощи собрана и отправлена ​​на Украину «азербайджанскими гражданами и организациями».

27 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ, по которому Баку отправил партию гуманитарной помощи Украине. Она была обеспечена министерством энергетики страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о странностях при ракетном ударе ВСУ по российскому региону

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Врач предупредил о скрытой проблеме со сном у миллионов людей

    Лыжница Непряева пояснила слова о нелюбви к ней в России из-за участия в Олимпиаде

    Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы

    США применили сверхсекретное оружие против воздушных шариков

    Россиянин попал под следствие за перевод восьми тысяч рублей

    Азербайджан отправил помощь Украине и получил благодарность за солидарность

    Мир на Украине отвергли по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok