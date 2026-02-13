Российские металлурги пожаловались на кризис в отрасли

Forbes: Российские металлурги рассказали властям о кризисе и попросили поддержки

Проблемы российских металлургов усугубляются — производство стали и выручка падают, из-за чего компании сокращают персонал и рабочую неделю, а также приостанавливают работу доменных печей. Об этом представители отрасли говорили на заседании у вице-премьера Александра Новака, пишет Forbes.

В сообщении на сайте правительства указано, что Новак поручил отраслевым ведомствам «детально продумать меры поддержки, направленные на повышение эффективности и конкурентоспособности работы металлургического сектора», но без какой-либо конкретики.

В то же время источник, знакомый с деталями разговора, объяснил, что против большинства инициатив компаний выступает Минфин. По его словам, финансовое ведомство блокирует самые важные предложения, объясняя позицию отсутствием средств и падением доходов бюджета.

Также не видит повода для удовлетворения просьб металлургов Минтруд, указывающий на отсутствие массовых сокращений на предприятиях. Собеседник издания подчеркнул, что из-за специфики отрасли после начала увольнений процесс уже не остановить, и тогда в моногородах реализуются прямые и косвенные социальные риски.

На заседании металлурги рассказали, что с заводов к настоящему времени уволены уже около трех тысяч человек. Наблюдаются задержки платежей, а инвестиционные программы сокращены на 30 процентов. Для перелома тренда президент и исполнительный директор ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие металлургические предприятия России) Алексей Сентюрин предложил ряд мер, которые должны улучшить ситуацию.

В первую очередь он попросил отсрочить выплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и по акцизу на сталь, а также освободить от акцизов на три года новые проекты. Далее шли идеи о предоставлении льгот электрометаллургам, введении акциза на импортную сталь, снижении надбавки к тарифам на железнодорожные перевозки и заморозке платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Практически каждое из этих предложений прямо или косвенно ведет к недобору средств в бюджет. Предполагается, что вопросы должны обсудить на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова, но его дата постоянно меняется. Сначала встречу перенесли с конца декабря на 13 февраля, но теперь она вновь отложена, предварительно, до 26 февраля.

В декабре прошлого года «Русская сталь» в обращении к Мантурову указала, что металлургическая отрасль страны столкнулась с одним из самых затяжных кризисов в своей истории, преодолеть который в 2026 году уже не получится даже в случае предоставления необходимой поддержки.