13:07, 13 февраля 2026Культура

Для семьи звезды «Бухты Доусона» собрали два миллиона долларов за день

После смерти Джеймса Ван Дер Бика для семьи актера собрали два миллиона долларов
Ольга Коровина

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Пожертвования для семьи звезды культового сериала «Бухта Доусона» Джеймса Ван Дер Бика превысили два миллиона долларов спустя сутки после кончины актера. Об этом пишет Variety.

Средства поступили на платформу для пожертвований GoFundMe, в качестве получателя помощи указана жена актера Кимберли. Сбор организовали друзья семьи Ван Дер Бика, подчеркнув, что его супруга и шестеро детей остались без средств к существованию, а ради оплаты медицинских счетов им пришлось заложить дом. «Они изо всех сил стараются сохранить хоть какую-то стабильность в невероятно сложное время. Поддержка друзей, семьи и всего сообщества сыграет огромную роль в преодолении трудностей», — сказано на краудфандинговой странице.

12 февраля организаторы сбора поблагодарили поклонников Ван Дер Бика за неравнодушие и огромную поддержку. Известно, что американский режиссер Стивен Спилберг направил семье актера 25 тысяч долларов, а звезда «Аватара» Зои Салдана оформила ежемесячный перевод в размере 2,5 тысячи долларов.

Звезды «Бухты Доусона» не стало 11 февраля в возрасте 48 лет. В 2023 году у Ван Дер Бика обнаружили рак толстой кишки третьей стадии. По словам актера, он вел здоровый образ жизни: ходил в сауну, нырял в холодную воду, занимался тяжелой атлетикой, пилатесом, танцами и футболом. Несмотря на болезнь, артист предпочел не афишировать диагноз и продолжил работать.

