Мир
02:11, 13 февраля 2026Мир

Глава РФПИ Дмитриев оценил главы британской госслужбы строчкой из Queen
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Цитатой из песни британской рок-группы Queen оценил отставку главы госслужбы Британии глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Соответствующий пост политик опубликовал в соцсети X.

До этого кабмин Британии проинформировал об отставке главы госслужбы, секретаря кабинета министров премьера Кира Стармера Криса Уормолда. Он является фактическим главой государственной бюрократии, координирующим ее работу с правительством.

«Еще один свалился замертво», — подчеркнул Дмитриев, процитировав текст песни рок-группы «Another One Bites the Dust».

На днях Кирилл Дмитриев заявил, что отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера неизбежна. До этого стало известно, что Стармер стал самым непопулярным премьер-министром за всю историю королевства, однако руководству Лейбористской партии некем его заменить.

