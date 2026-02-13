50-летняя актриса Дрю Бэрримор запечатлела себя на камеру без макияжа

Американская актриса Дрю Бэрримор опубликовала фото без макияжа в преддверии 51-летия. Пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда фильма «Ангелы Чарли» запечатлела себя на камеру в темно-синей футболке и коричневом кардигане. При этом она уложила волосы назад и отказалась от декоративной косметики.

«Наслаждаюсь последними днями своего 50-летия. Очень жду 51!», — подписала знаменитость публикацию, которая набрала 179 тысяч лайков и семь тысяч комментариев.

В январе Дрю Бэрримор рассказала о травле в 10 лет из-за внешности и фигуры. Актриса призналась, что в начале карьеры многие люди начали обращать внимание на то, как она выглядит.