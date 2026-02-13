Джиджи Хадид отреагировала на заявления отца ее дочери об их отношениях

Модель Джиджи Хадид была потрясена словами певца Зейна Малика об их отношениях

Американская модель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид отреагировала на заявления британского певца Зейна Малика об их отношениях. Об этом пишет The Sun со ссылкой на анонимных инсайдеров.

Оказалось, что бывшая возлюбленная артиста была потрясена его словами о том, что он никогда ее не любил. «Как он может говорить, что никогда не любил ее? Они были вместе шесть лет. Даже мысли о том, что их дочь не родилась в любящих отношениях, жестоки», — отметил источник.

При этом собеседник портала предположил, что отец дочери манекенщицы решил таким образом привлечь к себе внимание в преддверии выпуска нового альбома. «Джиджи всегда воздерживалась от того, чтобы сказать о нем хоть одно плохое слово, поэтому его заявление — унижение для нее», — объяснил он.

Зейн Малик и Джиджи Хадид начали встречаться в 2015 году. За это время знаменитости несколько раз расставались и вновь возобновляли отношения. Спустя год после рождения дочери в 2020 году пара окончательно рассталась. Причиной разрыва стали обвинения матери Хадид в рукоприкладстве со стороны Малика.