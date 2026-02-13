Глава Еврокомиссии назвала цель ЕС на Украине

Фон дер Ляйен: ЕС добивается безопасного будущего Украины, действуя против РФ

Действия европейских стран в связи с конфликтом на Украине помогут обеспечить Киеву безопасное будущее, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА Новости.

Она назвала цель Европейского союза на Украине. «Обеспечить Украине возможность вести мирные переговоры на своих собственных условиях, с позиции силы и с обеспечением безопасного, надежного и процветающего будущего для своих граждан в рамках ЕС», — перечислила дипломат.

Она добавила, что ЕС скоро примет 20-й пакет санкций против РФ.

Ранее Фон дер Ляйен отметила, что безопасность европейских стран зависит от того, насколько сильна Украина.