Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:48, 13 февраля 2026Мир

Глава Еврокомиссии назвала цель ЕС на Украине

Фон дер Ляйен: ЕС добивается безопасного будущего Украины, действуя против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Michael Kappeler / Globallookpress.com

Действия европейских стран в связи с конфликтом на Украине помогут обеспечить Киеву безопасное будущее, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Об этом пишет РИА Новости.

Она назвала цель Европейского союза на Украине. «Обеспечить Украине возможность вести мирные переговоры на своих собственных условиях, с позиции силы и с обеспечением безопасного, надежного и процветающего будущего для своих граждан в рамках ЕС», — перечислила дипломат.

Она добавила, что ЕС скоро примет 20-й пакет санкций против РФ.

Ранее Фон дер Ляйен отметила, что безопасность европейских стран зависит от того, насколько сильна Украина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступил с призывом к Зеленскому

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Украинский скелетонист оценил отстранение от Олимпиады фразой о России

    Финляндия оценила успехи России на Украине

    Трамп объяснил необходимость второго авианосца вблизи Ирана

    Сенатор объяснил выбор Мединского главой делегации в Женеве

    Глава Еврокомиссии назвала цель ЕС на Украине

    В Кремле объяснили выбор Женевы для переговоров по Украине

    Глава МИД Украины высказался об исторических лекциях на переговорах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok