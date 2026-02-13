Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
15:48, 13 февраля 2026Мир

Европейцы одним словом оценили требование США

Bloomberg: Еврокомиссар Кубилюс заявил, что требования США к ЕС справедливы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters

Оборонные требования США к странам-членам Евросоюза (ЕС) совершенно справедливы, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс. Видео его выступления транслирует агентство Bloomberg.

«Они просят нас взять на себя ответственность за обычную европейскую оборону. И это справедливое требование. И это единственное требование, которое остается неизменным», —

Ранее Кубилюс назвал стратегическим приоритетом Европейского союза готовность к созданию оборонного союза и замене сил США. Он отметил, что создание реального Европейского оборонного союза является первым шагом к стратегической независимости объединения.

