Мир
16:12, 13 февраля 2026Мир

Европу призвали сделать честное признание о США

Кристерссон: Европе нужно честно признать, что отношения с США пострадали
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа должна признать, что отношения с США пострадали, но их следует поддерживать. Об этом написал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в социальной сети X.

«На протяжении всей нашей жизни Соединенные Штаты были основой трансатлантической безопасности и процветания. Сейчас мы сталкиваемся с совершенно иными высказываниями в адрес Европы, и нам нужно честно признать тот факт, что нашим отношениям был нанесен серьезный удар. Это вовсе не означает, что мы должны отказаться от трансатлантических отношений», — говорится в публикации.

Кристерссон раскрыл три своих приоритета на Мюнхенской конференции по безопасности: повышение конкурентоспособности Европы, укрепление европейской безопасности и украинский конфликт.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отношения с Европой важны для Вашингтона. По его словам, их будущее всегда было и будет связано впредь.

