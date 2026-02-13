Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:10, 13 февраля 2026Экономика

Готовность россиянок делить расходы пополам с мужчинами оценили

«Выберу.ру»: Почти 30 % россиянок ждут, что мужчины будут покрывать все их нужды
Кирилл Луцюк

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России 34 процента женщин хотели бы делить все расходы пополам со своим партнером. Это показал опрос трех тысяч жительниц страны, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

В то же время 28 процентов заявили, что мужчина должен полностью покрывать их нужды, а 38 процентов выступили за смешанный подход. Последний предполагает, что мужчина оплачивает крупные траты, такие как отпуск или крупные подарки, а женщина берет на себя повседневные расходы.

Что касается расходов на партнеров, то 39 процентов россиянок согласились тратить до 10 тысяч рублей в месяц, включая подарки и совместные мероприятия. Еще 24 процента готовы к тратам от 10 до 20 тысяч рублей на более регулярные расходы, такие как совместные ужины или короткие поездки. Кроме того, 18 процентов не возражают тратить до 50 тысяч рублей, включая крупные покупки или отпуск, а 6 процентов — больше 50 тысяч рублей ежемесячно.

Отвечая на вопрос о первых свиданиях, 48 респонденток сказали, что бремя расходов должно лежать на мужчинах. Другие 23 процента сказали, что женщина может предложить оплатить счет, а 29 процентов хотели бы разделить расходы строго пополам.

Ранее сообщалось, что денежные вопросы очень часто становятся причинами ссор и разводов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Будет основная битва 2026 года». Стало известно о подготовке масштабной операции с целью принуждения к сдаче Одессы

    В России придумали новую выплату

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    Напившуюся матершинницу высадили из российского поезда на полпути

    В России расширят скрининг новорожденных одним заболеванием

    В России рассказали об «убийцах Patriot» в арсенале Су-57

    Сутенеры заставили десятки россиянок работать в сети притонов по всей стране

    В России озвучили предупреждение Украине

    Российский фондовый рынок отреагировал на снижение ключевой ставки

    Раскрыта причина отказа Трампа выходить из переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok