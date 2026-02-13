Готовность россиянок делить расходы пополам с мужчинами оценили

«Выберу.ру»: Почти 30 % россиянок ждут, что мужчины будут покрывать все их нужды

В России 34 процента женщин хотели бы делить все расходы пополам со своим партнером. Это показал опрос трех тысяч жительниц страны, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Его результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

В то же время 28 процентов заявили, что мужчина должен полностью покрывать их нужды, а 38 процентов выступили за смешанный подход. Последний предполагает, что мужчина оплачивает крупные траты, такие как отпуск или крупные подарки, а женщина берет на себя повседневные расходы.

Что касается расходов на партнеров, то 39 процентов россиянок согласились тратить до 10 тысяч рублей в месяц, включая подарки и совместные мероприятия. Еще 24 процента готовы к тратам от 10 до 20 тысяч рублей на более регулярные расходы, такие как совместные ужины или короткие поездки. Кроме того, 18 процентов не возражают тратить до 50 тысяч рублей, включая крупные покупки или отпуск, а 6 процентов — больше 50 тысяч рублей ежемесячно.

Отвечая на вопрос о первых свиданиях, 48 респонденток сказали, что бремя расходов должно лежать на мужчинах. Другие 23 процента сказали, что женщина может предложить оплатить счет, а 29 процентов хотели бы разделить расходы строго пополам.

Ранее сообщалось, что денежные вопросы очень часто становятся причинами ссор и разводов.