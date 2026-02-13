Группе российских бойцов удалось четыре месяца скрываться в подконтрольном ВСУ городе

Сладков: Жители контролируемого ВСУ города четыре месяца укрывали бойцов РФ

Группе российских бойцов удалось несколько месяцев скрываться в подконтрольном ВСУ городе. О том, как им удалось выжить, рассказал военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

Восемь военнослужащих Российской армии участвовали в стремительных штурмовых действиях — до точки они добирались на мотоциклах. В ходе боя им пришлось укрыться в застройке, чтобы не выдать себя. Путей для отхода к этому времени уже не осталось.

Солдаты продержались в удерживаемом ВСУ городе четыре месяца. Все это время бойцам помогали местные жители. Одна из них даже выходила раненого бойца.

Ранее боец СВО выжил благодаря полученному от матери подарку — бронежилету. В зоне боевых действий рядом с мужчиной произошел взрыв. Амуниция, подаренная матерью в начале его службы, выдержала удар и спасла военнослужащего.