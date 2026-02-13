Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 13 февраля 2026Россия

Группе российских бойцов удалось четыре месяца скрываться в подконтрольном ВСУ городе

Сладков: Жители контролируемого ВСУ города четыре месяца укрывали бойцов РФ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Группе российских бойцов удалось несколько месяцев скрываться в подконтрольном ВСУ городе. О том, как им удалось выжить, рассказал военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

Восемь военнослужащих Российской армии участвовали в стремительных штурмовых действиях — до точки они добирались на мотоциклах. В ходе боя им пришлось укрыться в застройке, чтобы не выдать себя. Путей для отхода к этому времени уже не осталось.

Солдаты продержались в удерживаемом ВСУ городе четыре месяца. Все это время бойцам помогали местные жители. Одна из них даже выходила раненого бойца.

Ранее боец СВО выжил благодаря полученному от матери подарку — бронежилету. В зоне боевых действий рядом с мужчиной произошел взрыв. Амуниция, подаренная матерью в начале его службы, выдержала удар и спасла военнослужащего.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто имя предполагаемого «бойфренда» Макрона из переписки Эпштейна

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    В МИД резко высказались о возможных уступках России по ядерному договору с США

    В Китае задумались о запрете нестандартных рулей на машинах

    Обнаружен необычный способ быстро снизить хроническую усталость

    На Украине пожаловались на давление Трампа по уступкам России

    Канада ввела санкции против Тимати

    Россияне отдали за ночь 14 февраля в Швейцарии сотни тысяч рублей

    Модный бренд выпустил к 14 февраля исчезающие стринги и озадачил покупателей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok