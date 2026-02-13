Грузинское вооруженное формирование заплатило японцу миллионы за войну против России

В ДНР к 14 годам заочно приговорили японского наемника Юи Мотомура

В Донецкой народной республике (ДНР) 48-летнего гражданина Японии Юи Мотомура признали виновным в участии наемника в вооруженном конфликте и заочно приговорили к 14 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

По данным следствия, осужденный в ноябре 2022 года добровольно прибыл на территорию Украины, где вступил в «Грузинский национальный легион» (организация внесена в перечень террористов Росфинмониторинга) , воюющий в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). В рядах террористов Юи Мотомура прошел обучение и позже принял участие в боях против российской армии. За свои услуги наемник получил три миллиона рублей.

