Хирурги достали из легких россиянина пробку от бутылки коньяка

В Москве хирурги достали из легких мужчины пробку от бутылки коньяка. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте (НИИ) имени Н.В. Склифосовского.

Как выяснилось, бутылку с алкоголем россиянин взял с собой в поездку на снегоходах, спрятав ее под курткой. Когда мужчина упал со снегохода, бутылка пробила его грудную клетку, а пробка застряла в области вокруг легких, пробив мягкие ткани и мышцы, а также повредив плевру, которая защищает легкие.

Торакальные хирурги ушили травмированные ткани в операционной и удалили пробку через небольшой прокол, не допустив развития инфекции. Спустя пять дней пациента выписали из больницы.

