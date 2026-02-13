Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:48, 13 февраля 2026Экономика

Россиянам назвали оптимальный срок ипотечного кредита

Глава КонфОП Янин: При досрочном погашении ипотеку выгоднее оформлять на 15 лет
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Все чаще россияне предпочитают оформлять ипотеку на максимальный срок, чтобы снизить ежемесячный платеж. Почему такой подход невыгоден, «Газете.Ru» объяснил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

На сегодняшний день в половине случаев ипотеку в России оформляют на 25-30 лет, средний срок составляет — 26 лет, . Однако, по мнению собеседника издания, оформлять кредит надолго, планируя при этом погасить его досрочно, неразумно. Дело в том, что если в первые годы основная часть выплат по ипотеке покрывает проценты, то на закрытие самого долга уходят минимальные суммы.

Оптимальным сроком для ипотечного кредита при досрочном погашении Янин считает 15 лет. Так, если взять кредит на сумму в 4 миллиона рублей под 17 процентов годовых для покупки квартиры стоимостью 8 миллионов, то при сроке в 15 лет выплаты про процентам и телу кредита сравняются примерно через 11 лет. Если же срок будет составлять 30 лет, то это произойдет только к 24-му году. В результате, погашая ипотеку, взятую на 15 лет, через восемь лет, остаток долга составит 2,9 миллиона рублей, а при сроке на 30 лет — 3,6 миллиона. Таким образом, в последнем случае заемщик выплачивает значительную часть процентов авансом, но переплату банк ему не возвращает. Сэкономить на ежемесячном платеже при этом получается немного: при кредите на 15 лет его размер составит 61,5 тысячи рублей, а на 30 лет — 57 тысяч.

Ранее россиянам предложили необычный способ погашения ипотеки. Закрывать платежи можно за счет купонного дохода от облигаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о мощном пожаре в Одессе после ударов

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    По делу о надругательстве над ребенком в лесу вынесли 16-летний приговор

    Мэр российского города ушел в отставку «по семейным обстоятельствам»

    Санду заставила извиниться женщину за слова одним способом

    Раскрыт неожиданный триггер развития опасного заболевания печени

    В Россию завезли рекордный объем машин из одной страны

    Россияне в феврале массово устремились в один регион страны

    Кадровый голод в России обогатил одну категорию работников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok