Россиянам назвали оптимальный срок ипотечного кредита

Глава КонфОП Янин: При досрочном погашении ипотеку выгоднее оформлять на 15 лет

Все чаще россияне предпочитают оформлять ипотеку на максимальный срок, чтобы снизить ежемесячный платеж. Почему такой подход невыгоден, «Газете.Ru» объяснил председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

На сегодняшний день в половине случаев ипотеку в России оформляют на 25-30 лет, средний срок составляет — 26 лет, . Однако, по мнению собеседника издания, оформлять кредит надолго, планируя при этом погасить его досрочно, неразумно. Дело в том, что если в первые годы основная часть выплат по ипотеке покрывает проценты, то на закрытие самого долга уходят минимальные суммы.

Оптимальным сроком для ипотечного кредита при досрочном погашении Янин считает 15 лет. Так, если взять кредит на сумму в 4 миллиона рублей под 17 процентов годовых для покупки квартиры стоимостью 8 миллионов, то при сроке в 15 лет выплаты про процентам и телу кредита сравняются примерно через 11 лет. Если же срок будет составлять 30 лет, то это произойдет только к 24-му году. В результате, погашая ипотеку, взятую на 15 лет, через восемь лет, остаток долга составит 2,9 миллиона рублей, а при сроке на 30 лет — 3,6 миллиона. Таким образом, в последнем случае заемщик выплачивает значительную часть процентов авансом, но переплату банк ему не возвращает. Сэкономить на ежемесячном платеже при этом получается немного: при кредите на 15 лет его размер составит 61,5 тысячи рублей, а на 30 лет — 57 тысяч.

