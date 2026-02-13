Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Бывший СССР
14:04, 13 февраля 2026Бывший СССР

Бывший премьер Украины призвал Европу к стойкости перед США

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал Европейский союз (ЕС) к стойкости перед США на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом он зявил в интервью Sky News.

В ходе Мюнхенской конференции в 2025 году вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что настоящей угрозой для Европы является не Россия или Китай, а отход европейцев от их основных ценностей. Кроме того, он обрушился с критикой на лидеров стран Европы по поводу ограничения ими свободы слова и неспособности контролировать эмиграцию.

Яценюк заявил, что в 2026 году Вашингтон вместо Ди Вэнса будет представлять госсекретарь Марко Рубио. По его словам, он более «пронатовский».

«Я ожидаю, что во время Мюнхенской конференции по безопасности наши союзники продемонстрируют свою стойкость(...) Нам нужно прийти к единому мнению с американцами», — рассказал Яценюк.

На Мюнхенскую конференцию прибудут более 50 глав государств и правительств, включая лидеров большинства стран Европы, включая президента Украины Владимира Зеленского. Как пишет Financial Times, европейские политики с облегчением восприняли новость, что ни президент Дональд Трамп, ни вице-президент Джей Ди Вэнс в Мюнхен не приедут.

