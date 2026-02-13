Ключевой ставке в России предсказали снижение быстрее ожиданий

Аналитик Джиоев: Темпы снижения ставки могут оказаться выше ожиданий рынка

Центральный банк России (ЦБ РФ) может продолжить снижать ключевую ставку быстрее, чем этого ожидает рынок. Такую возможность предсказал «Ленте.ру» аналитик-стратег УК «Альфа Капитал» Александр Джиоев.

На заседании 13 февраля ЦБ принял решение в шестой раз подряд смягчить денежно-кредитную политику (ДКП). Ключевую ставку снизили до 15,5 процента годовых, объясняя решение охлаждением экономики и ее возвратом к траектории сбалансированного роста, а также временным характером роста цен в январе.

По мнению Джиоева, сигнал ЦБ можно трактовать как прохождение пика инфляционного давления. Регулятор говорит о снижении внутреннего спроса и сберегательном поведении россиян, о чем говорит рост депозитов.

«Мы ожидаем продолжения цикла снижения ставки в этом году. Не исключаем, что темпы смягчения могут оказаться выше рыночных ожиданий. Экономика уже демонстрирует замедление, а избыточная жесткость политики может создать дополнительные риски для роста в 2026 году. В таком случае регулятору, вероятно, придется действовать более активно», — объяснил аналитик.

На пресс-конференции по итогам заседания глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ускорение инфляции в России в январе 2026 года носит разовый характер. По ее словам, годовая инфляция в России находится сейчас немного ниже прогнозного интервала.