КНДР выступила с резким предупреждением в адрес соседней страны

КНДР предупредила Южную Корею об ужасной реакции на нарушение суверенитета

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон предупредила Южную Корею, что на любое нарушение воздушного пространства страны последует «ужасная» реакция. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я заранее предупреждаю, что повторение таких провокаций, как нарушение неотъемлемого суверенитета КНДР, непременно вызовет ужасную реакцию», — заявила политик.

Ранее Пхеньян обвинил Сеул в отправке дронов в его воздушное пространство и опубликовал изображение предполагаемых обломков. Южнокорейские военные отвергли свою причастность. Они пообещали, что расследуют, могли ли беспилотные летательные аппараты быть отправлены гражданскими лицами.

В ноябре 2025 года Южная Корея предложила провести официальные военные переговоры с северокорейской стороной, чтобы снизить напряженность вдоль своей границы и обсудить меры безопасности.